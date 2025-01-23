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23 января 2025, 11:52

Удар по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до 45

23 января 2025, 11:52
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фото: ОВА
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В Запорожье продолжает увеличиваться количество пострадавших в результате вражеского массированного обстрела ночью 23 января

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"45 пострадавших по состоянию на данный момент. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 22 января россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.

Ночью 23 января РФ ударила по городу ракетами. Около 4:00 в Запорожье прогремели четыре взрыва.

В результате атаки баллистикой погиб 47-летний житель Запорожья. Из-за ракетного удара разрушена многоэтажка. Ранее сообщалось о 31 раненом, среди них – двухмесячный младенец.

В результате ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре Запорожья уничтожен один из энергообъектов 20 тысяч человек остаются без света и 17 тысяч – без воды.

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