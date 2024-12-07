Спасательные работы в Запорожье завершили: 8 из 10 погибших сгорели заживо в автомобилях

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Число травмированных в результате авиационного удара по Запорожью вчера вечером, 6 декабря, возросло до 24. Из 10 погибших мирных жителей города восемь сгорели в своих автомобилях. Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.

"По состоянию на 23:00 количество травмированных возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет. В результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали экстренные и коммунальные службы города.

К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекли 32 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Напомним, вечером 6 декабря оккупанты атаковали Запорожье авиабомбами. Сообщалось о трех погибших и четырех раненых.

Позже стало известно о девяти жертвах и 17 пострадавших. Люди горели в автомобилях живьем.

По состоянию на 21:30 была информация о 10 погибших и 20 раненых, среди них четырехмесячный ребенок.