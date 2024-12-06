фото: Запорожская ОВА

Из-за вечерней атаки на Запорожье ранения получили по меньшей мере 20 человек. Среди них – четырехмесячный ребенок. 10 человек погибли

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Ранее он уточнял, что 23-летний парень находится в крайне тяжелом состоянии.

"Четырехмесячная девочка среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. По состоянию на 21.00 уже 20 раненых и девять погибших людей", – говорится в сообщении.

Прессцентр ГСЧС Украины сообщил о 10 жертвах и 20 раненых.

Напомним, вечером 6 декабря кафиры атаковали Запорожье авиабомбами. Сообщалось о трех погибших и четырех раненых. Впоследствии число жертв выросло до семи. Двое детей получили осколочные ранения и травмы головы.

Позже стало известно о девяти погибших и 17 раненых. Люди горели в автомобилях живьем.