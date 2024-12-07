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07 декабря 2024, 10:55

Россияне сбросили на Запорожье и область 19 авиабомб: 12 пострадавших остаются в больницах

07 декабря 2024, 10:55
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фото: Запорожская ОВА
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Вчера, 6 декабря, россияне нанесли по Запорожью и области 19 авиационных ударов. Кроме областного центра, захватчики били по Новоандреевке, Новопавловке и Малой Токмачке

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В регионе россияне разрушили 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.

"10 человек погибли, 24 получили ранения в результате вражеской атаки рф на Запорожье", - добавил глава ОВА.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день 12 пострадавших остаются в больницах.

"Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В результате авиационного удара в городе уничтожена СТО. Взрывная волна и обломки повредили пять многоэтажек, восемь частных домов, общежитие и магазины.

Сейчас все службы работают на местах. Ликвидация последствий вечерней атаки продолжается.

Напомним, вечером 6 декабря оккупанты атаковали Запорожье авиабомбами. Сообщалось о трех погибших и четырех раненых.

По состоянию на 21:30 была информация о 10 погибших и 20 пострадавших, среди них четырехмесячный ребенок.

Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы около 23:00. Число травмированных в результате авиационного удара по городу возросло до 24. Из 10 погибших мирных жителей восемь сгорели заживо в своих автомобилях.

Запорожская область Запорожская ОВА обстрелы война погибшие авиаудар пострадавшие Федоров Иван Сергеевич РФ
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