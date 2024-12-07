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07 декабря 2024, 11:27

Российская армия била по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 16 человек

07 декабря 2024, 11:27
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 6 декабря, российские войска атаковали 20 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов 16 гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Камышаны, Тягинка, Михайловка, Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Змиевка, Берислав, Белозерка, Велетенское, Томина Балка, Новокаиры, Нововоронцовка, Зоровка, Шляховое, Понятовка, Давыдов Брид, Веселое и Малая Александровка.

Кроме того, агрессор ударил тремя ракетами по Бериславскому району.

"Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, из них - 1 ребенок", — говорится в сообщении.

Российские захватчики били по жилым кварталам региона. Оккупанты повредили 16 частных домов. Также россияне изуродовали газопровод, зернохранилище, автозаправочную станцию и частные автомобили.

Напомним, 6 декабря, оккупанты атаковали поселок Антоновка Херсонского района и село Змиевка Бериславского района. Пострадали два человека.

Также в результате вчерашней атаки на Херсон ранен 16-летний парень.

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