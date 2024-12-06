Авиаудар по Запорожью: количество жертв увеличилось до 7

фото: Запорожская ОВА

Число жертв в результате удара КАБами по Запорожью в пятницу вечером, 6 декабря, выросло до семи.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Количество погибших увеличилось до 7 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

Официальный канал патрульной полиции в Запорожской области сообщает, что на участке по улице Иванова от улицы Вячеслава Чорновила до проспекта Моторостроителей перекрыли движение транспорта.

Объезд осуществляется: улицей Константина Великого – Днепровской – Университетской – Железнодорожной – Красной – проспектом Моторостроителей с выездом на улицу Иванова.

Напомним, вечером 6 декабря кафиры атаковали Запорожье авиабомбами. Ранее сообщалось о трех погибших и четырех раненых, среди них – двое детей.