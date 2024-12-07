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Сегодня ночью из-под завалов разрушенного российской ракетой здания спасатели деблокировали тело третьего погибшего. Аварийно-спасательные работы в Кривом Роге завершили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Полицейские собирают вещественные доказательства и документируют последствия военного преступления России.

"Всего погибли 3 человека и 17 – пострадали, из них 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении.

В результате атаки в городе повреждены две многоэтажки, 10 частных домов, три админздания, учебное заведение и авто.

Напомним, 6 декабря российские кафиры атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог . Войска РФ попали по административному зданию.

Ранее сообщалось, что два человека погибли , а число раненых возросло до 17 человек.

Понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге на Днепропетровщине объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней ракетной атаки.