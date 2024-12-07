Удар баллистикой по Кривому Рогу: из-под завалов деблокировали тело третьей жертвы
Сегодня ночью из-под завалов разрушенного российской ракетой здания спасатели деблокировали тело третьего погибшего. Аварийно-спасательные работы в Кривом Роге завершили
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Полицейские собирают вещественные доказательства и документируют последствия военного преступления России.
"Всего погибли 3 человека и 17 – пострадали, из них 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении.
В результате атаки в городе повреждены две многоэтажки, 10 частных домов, три админздания, учебное заведение и авто.
Напомним, 6 декабря российские кафиры атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог . Войска РФ попали по административному зданию.
Ранее сообщалось, что два человека погибли , а число раненых возросло до 17 человек.
Понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге на Днепропетровщине объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней ракетной атаки.