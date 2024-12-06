Россияне ударили КАБами по Запорожью: 3 человека погибли, среди раненых есть дети

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Сегодня вечером, 6 декабря, россияне атаковали Запорожье авиационными бомбами. В результате обстрела КАБами погибли три человека, четверо гражданских ранены, среди них - двое детей

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Сейчас на местах попадания работают чрезвычайники. Известно, что горит СТО. В некоторых общинах есть проблемы с электроэнергией.

"Три жизни оборвала атака россиян на Запорожье. Предварительно, четверо ранены, среди них двое детей. Медучреждения города готовы к приему раненых", – говорится в сообщении.

Напомним, количество пострадавших в результате сегодняшнего удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине увеличилось до 13. Известно о двух погибших. Вторая жертва российского террора скончалась в больнице.