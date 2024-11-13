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13 ноября 2024, 08:19

Россияне нанесли более полутысячи ударов за сутки по Запорожской области, ранен человек

13 ноября 2024, 08:19
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фото: Иван Федоров
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В результате российских атак по Запорожскому району получила ранение 69-летняя женщина. Всего за прошедшие сутки россияне нанесли 510 ударов по территории области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Под вражеским огнем оказались 16 населённых пунктов Запорожской области. Для ударов враг использовал авиационные бомбы, дроны разной модификации, РСЗО и артиллерию.

В частности, враг нанес 22 авиаудара. Под ударом оказались Запорожье, Каменное, Кушугума, Степногорск, Каменское, Приморское и Малая Токмачка.

Также россияне обстреливали Беленькое, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Белогорье, Новодаровку, Орехов.

За сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 12 ноября российские оккупационные войска атаковали автобус с пассажирами в Селе Приморское Васильевского района.

война обстрелы Запорожская область Федоров Иван Сергеевич
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