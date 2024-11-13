Украинские бойцы уничтожили БТР оккупантов: видео
На одном из активных участков фронта пограничники уничтожили российский бронетранспортер - БТР-70
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Вражескую бронетехнику уничтожил украинский дрон-камикадзе.
"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - говорится в сообщении ГПСУ.
Напомним, на Запорожье Силы обороны сожгли броневики псковских десантников.
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