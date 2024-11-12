фото: Запорожская ОВА

Сегодня утром, 12 ноября, российские оккупационные войска атаковали автобус с пассажирами в Селе Приморское Васильевского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты устроили "охоту" на маршрутку с гражданскими.

"В Приморском россияне попали FPV-дроном в автобус "Богдан", в котором ехали мирные жители прифронтовых сел. К счастью, повреждения получило только транспортное средство", ― добавил Иван Федоров.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по Запорожскому и Васильевскому районам. В поселке Степногорск Васильевского района два человека были заблокированы в поврежденной многоэтажке.