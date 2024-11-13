В Киеве прогремели взрывы — враг нанес удары баллистикой

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Утром, 13 ноября, российские войска наносят ракетные удары по Киеву. В городе прогремела серия взрывов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные предупредили о пусках нескольких баллистических ракет по Киеву.

Также известно, что в направлении Киева летит крылатая ракета.

Отметим, по состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена по всей Украине в связи с пусками крылатых ракет из российской стратегической авиации.

После взрывов над городом был замечен столб черного дыма.