В результате российских обстрелов на Херсонщине ранены десять человек

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За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины получили ранения десять человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В частности, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 20 населенных пунктов области.

В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, местная пожарная охрана.

Также повреждения жилых кварталов в населенных пунктах области. Речь идет о 5 многоэтажках и 32 частных домах.

Также оккупанты повредили хозяйственное здание, складское помещение и частные автомобили.

Напомним, утром, 13 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. После серии взрывов над городом поднимается столб дыма.