Росіяни завдали понад пів тисячі ударів за добу по Запорізькій області, поранено людину
Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка. Загалом впродовж минулої доби росіяни завдали 510 ударів по території області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів Запорізької області. Для ударів ворог використовував авіаційні бомби, дрони різної модифікації, РСЗВ та артилерію.
Зокрема, ворог завдав 22 авіаудари. Під ударом опинилися Запоріжжя, Кам’яне, Кушугума, Степногірськ, Кам’янське, Приморське та Мала Токмачка.
Також росіяни обстрілювали Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Білогір'я, Новодарівку, Оріхів.
Протягом доби надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, 12 листопада російські окупаційні війська атакували автобус із пасажирами у Селі Приморське Василівського району.