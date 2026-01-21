Фото: Нацполиция

В Ровно вынесли приговор мужчине из Казахстана. Следствие доказало, что он напал на жительницу города, изнасиловал ее и убил

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2023 года в темное время суток. 32-летний иностранец в состоянии опьянения по улице Черновола изнасиловал и задушил незнакомую женщину. После этого украл ее крестик с цепочкой, забрал мобильный телефон и пакет с продуктами питания.

Погибшей оказалась 29-летняя местная жительница. Врачи подтвердили, что ее смерть наступила в результате удушения. 32-летний иностранец был задержан и сообщил о подозрении. В суд он был под стражей.

Теперь следователи собрали достаточно доказательств для доказательства вины подозреваемого и по результатам досудебного расследования направили материалы дела в суд. Известно, что мужчина получил пожизненное лишение свободы.

