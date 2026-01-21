18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
15:39  21 января
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 20:50

Изнасиловал и задушил прямо посреди улицы: в Ровно иностранца вынесли приговор за убийство женщины

21 января 2026, 20:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровно вынесли приговор мужчине из Казахстана. Следствие доказало, что он напал на жительницу города, изнасиловал ее и убил

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2023 года в темное время суток. 32-летний иностранец в состоянии опьянения по улице Черновола изнасиловал и задушил незнакомую женщину. После этого украл ее крестик с цепочкой, забрал мобильный телефон и пакет с продуктами питания.

Погибшей оказалась 29-летняя местная жительница. Врачи подтвердили, что ее смерть наступила в результате удушения. 32-летний иностранец был задержан и сообщил о подозрении. В суд он был под стражей.

Теперь следователи собрали достаточно доказательств для доказательства вины подозреваемого и по результатам досудебного расследования направили материалы дела в суд. Известно, что мужчина получил пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство изнасилование Ровенская область
Во Львове мужчина ножом убил свою соседку
21 января 2026, 15:35
Бросил дрова и бил по голове и туловищу: на Житомирщине мужчина жестоко убил лежачую мать
20 января 2026, 18:15
На Волыни муж жестоко убил свою жену
16 января 2026, 12:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
На Львовщине разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион
21 января 2026, 21:30
Антарктическую экспедицию впервые возглавит 31-летняя украинка
21 января 2026, 21:17
Выстрелил в голову и скрылся: на Киевщине на мужчину напали, когда он шел домой
21 января 2026, 21:15
В Украине объявили новые графики отключений света на 22 января
21 января 2026, 21:03
Стало известно, почему Коломойский не прибыл на заседание суда
21 января 2026, 20:50
Новая программа для украинцев 40+: где и как бесплатно проверить здоровье
21 января 2026, 20:40
В Офисе президента нет отопления и запрещают использовать электрообогреватели
21 января 2026, 20:39
1500 долларов за "откуп от мобилизации": в Житомирской области на взятке поймали военных ТЦК
21 января 2026, 20:35
В Ровно спасли 74-летнего мужчину, пропавшего ночью во время непогоды
21 января 2026, 20:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »