17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 19:34

В Мукачево пятимесячный ребенок умер после резкого ухудшения состояния: полиция начала расследование

28 января 2026, 19:34
Фото: иллюстративное
Правоохранители начали расследование после смерти мальчика, который скончался в областной детской больнице

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Отец ребенка, 21-летний мужчина, сообщил полиции о возможном ненадлежащем исполнении медиками своих профессиональных обязанностей.

Предварительно установлено, что ребенок родился преждевременно и ранее проходил длительное лечение из-за проблем с дыхательными путями. 23 января вечером мальчика госпитализировали из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. По свидетельствам родных, до этого времени серьезных жалоб на состояние малыша не поступало.

Через несколько часов после госпитализации его перевели в отделение реанимации, однако после полуночи медики констатировали смерть ребенка. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, в Ровенской области умер месячный младенец, а его родители подозревают врачей в халатности. Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
