В Мукачево пятимесячный ребенок умер после резкого ухудшения состояния: полиция начала расследование
Правоохранители начали расследование после смерти мальчика, который скончался в областной детской больнице
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Отец ребенка, 21-летний мужчина, сообщил полиции о возможном ненадлежащем исполнении медиками своих профессиональных обязанностей.
Предварительно установлено, что ребенок родился преждевременно и ранее проходил длительное лечение из-за проблем с дыхательными путями. 23 января вечером мальчика госпитализировали из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. По свидетельствам родных, до этого времени серьезных жалоб на состояние малыша не поступало.
Через несколько часов после госпитализации его перевели в отделение реанимации, однако после полуночи медики констатировали смерть ребенка. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, в Ровенской области умер месячный младенец, а его родители подозревают врачей в халатности. Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.