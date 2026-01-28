Фото: иллюстративное

Правоохранители начали расследование после смерти мальчика, который скончался в областной детской больнице

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Отец ребенка, 21-летний мужчина, сообщил полиции о возможном ненадлежащем исполнении медиками своих профессиональных обязанностей.

Предварительно установлено, что ребенок родился преждевременно и ранее проходил длительное лечение из-за проблем с дыхательными путями. 23 января вечером мальчика госпитализировали из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. По свидетельствам родных, до этого времени серьезных жалоб на состояние малыша не поступало.

Через несколько часов после госпитализации его перевели в отделение реанимации, однако после полуночи медики констатировали смерть ребенка. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

