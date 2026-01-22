Фото: pixabay

На Никопольщине правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который систематически насиловал ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Злоумышленник в течение апреля-ноября 2025 года неоднократно насиловал и развращал 15-летнего приемного ребенка в отсутствие жены, временно находившейся за границей.

О совершенных преступлениях девочка сообщила сестре, которая обратилась в службу по делам детей.

Фигуранту сообщили о подозрении в изнасиловании, сексуальном насилии и развращении детей.

Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Винницкой области предстанет перед судом 57-летний мужчина, который насиловал родную внучку. Ему грозит пожизненное лишение свободы.