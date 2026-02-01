17:33  31 січня
01 лютого 2026, 15:55

На Закарпатті 16-річну дівчину зґвалтував батько подруги

01 лютого 2026, 15:55
Фото з відкритих джерел
30 січня до правоохоронців звернулась 16-річна дівчина. Її зґвалтував 48-річний чоловік

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

16-річна дівчина пішла в гості до своєїй 17-річної подруги. Там були хлопець, а також 48-річний батько подруги. В якийсь момент 48-річний чоловік почав вчиняти до гості вчиняти неправомірні дії сексуального характеру.

Дівчина намагалася чинити опір зловмиснику, в один момент їй вдалося вирватися й вибігти з помешкання. Правоохоронці затримали чоловіка. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчі Мукачівського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування неповнолітньої особи. Санкція статті передбачає до від семи до дванадцяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Закарпаття згвалтування
