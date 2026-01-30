08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
30 января 2026, 08:14

Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы

30 января 2026, 08:14
Фото: полиция
ДТП произошло в четверг, 29 января, около 17:30 вблизи села Генивка Первомайского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Audi 80, за рулем которого находился 77-летний мужчина, и Toyota Corolla, под управлением 59-летнего вождя.

От полученных травм водитель Audi погиб на месте, его 75-летнюю пассажирку и водителя Toyota с тяжелыми травмами госпитализировали. Пассажир Toyota не пострадал и от прохождения медосмотра отказался.

В Николаевской области в результате ДТП погиб один человек и двое травмированы

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Николаевской области в результате ДТП погиб один человек и еще двое травмированы

Полиция ищет свидетелей аварии: любую информацию или видео с места происшествия можно сообщить по телефонам: (050) 013 01 48 или 102.

Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы

Напомним, вечером 27 января в Николаевской области фура протаранила припаркованную ГАЗель. Водитель микроавтобуса погиб под колесами собственного автомобиля.

