В Николаевской области в результате ДТП погиб один человек и еще двое травмированы

Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 29 января, около 17:30 вблизи села Генивка Первомайского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Audi 80, за рулем которого находился 77-летний мужчина, и Toyota Corolla, под управлением 59-летнего вождя.

От полученных травм водитель Audi погиб на месте, его 75-летнюю пассажирку и водителя Toyota с тяжелыми травмами госпитализировали. Пассажир Toyota не пострадал и от прохождения медосмотра отказался.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Полиция ищет свидетелей аварии: любую информацию или видео с места происшествия можно сообщить по телефонам: (050) 013 01 48 или 102.

