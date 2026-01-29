Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля. Спасатели с помощью электроинструмента деблокировали из аварийного авто 48-летнюю травмированную женщину и передали ее медикам.

Другой участник ДТП – 39-летний мужчина – погиб. Его тело спасатели деблокировали из поврежденного автомобиля.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 28 января в Винницкой области рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Спасатели деблокировали водителя и передали медикам.