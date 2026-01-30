18:39  30 січня
Смертельна автотроща на Закарпатті: дві вантажівки зіткнулись з легковиком -в авто була дитина

30 січня 2026, 18:35
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 30 січня, близько 11:30 на трасі Київ-Чоп поблизу села Абранка Мукачівського району. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що аварія трапилася за участі вантажівки зі спеціалізованим напівпричепом, завантаженим автомобільним краном, та позашляховика.

Відомо, що 52-річний водій вантажівки не обрав безпечну швидкість на заокругленій ділянці дороги та виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з позашляховиком. Внаслідок ДТП 41-річний водій позашляховика та його 36-річна дружина загинули на місці. В авто також була їхня 3-річна донька. Дитину з травмами госпіталізували до дитячої лікарні.

Водія вантажівки затримали. Розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево. Рятувальники деблокували водія та передали його медикам.

