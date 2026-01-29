08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
08:27  29 января
Столкновение авто на Кировоградщине: один человек погиб, другая – травмирована
07:53  29 января
Избили и оставили без присмотра младенца: на Полтавщине родителям сообщено о подозрении
29 января 2026, 08:39

На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла

29 января 2026, 08:39
Фото: Национальная полиция
В Андрушевке Житомирской области под колесами мусоровоза погибла пенсионерка. Правоохранители проводят расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 28 января около 13:20 на улице Заводской в Андрушевке.

По предварительной информации, 49-летний водитель грузового мусоровоза, житель Бердичевского района, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части дороги.

В результате ДТП 74-летняя местная жительница погибла на месте происшествия от полученных травм.

Следователи начали досудебное расследование. Продолжается установление всех причин и обстоятельств трагедии.

Правоохранители призывают водителей быть особенно внимательными при движении вблизи пешеходных зон и придомовых территорий, соблюдать безопасную скорость и постоянно контролировать дорожную обстановку.

Также полицейские обращаются к пешеходам с просьбой:

  • выходить на проезжую часть только убедившись в безопасности своих действий,
  • не приближаться к спецтранспорту во время его работы,
  • избегать нахождения вблизи транспортных средств, двигающихся задним ходом.

Напомним, недавно в Житомирской области пенсионер попал под колеса автобуса. 45-летний водитель Neoplan ехал в направлении Ровно. Он сбил 60-летнего мужчину, находившегося на автодороге. К сожалению, пешеход от полученных травм погиб на месте.

