ДТП с мэром Вознесенска в Кировоградской области: подробности аварии от полиции

Фото: ГСЧС Кировоградщины

Правоохранители Кировоградской области расследуют ДТП со смертельным исходом с участием городского головы Вознесенская Евгения Величко

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщила представитель полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко, передает RegioNews.

По ее словам, авария произошла на автодороге Р-06 "Николаев – Благовещенское".

Водитель автомобиля Toyota Camry, 1988 года рождения, двигаясь в направлении пгт Головановск, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Megane под управлением водителя 1986 года рождения.

В результате столкновения водитель Renault погиб на месте, пассажирка этого автомобиля, 1977 года рождения, получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Городской голова Вознесенска задержан. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения.

В пресс-службе горсовета сообщили, что Величко во время ДТП получил легкие травмы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Что известно о Евгении Величко

Родился 17 октября 1988 года в городе Вознесенске Николаевской области.

Окончил общеобразовательную школу №5 в Вознесенске, Вознесенский колледж по специальности коммерческая деятельность, затем Уманский государственный аграрный университет по специальности экономика и предпринимательство. В 18 лет проходил срочную службу в Вооруженных Силах Украины.

По данным деклараций, Величко задекларировал доход, принадлежащее имущество и наличные активы: семья имеет две квартиры в Вознесенске, земельный участок, дом и несколько транспортных средств.

В 2024 году его заработок составил около 687 714 грн, зарплата в качестве городского головы – в среднем около 30 000 грн ежемесячно после налогообложения.

Семья мэра хранит значительные наличные сбережения – тысячи долларов и евро.

Напомним, 28 января городской голова Вознесенска попал в ДТП во время служебной командировки, в результате которой погиб человек и пострадала женщина.