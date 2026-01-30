10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 10:38

ДТП с мэром Вознесенска в Кировоградской области: подробности аварии от полиции

30 января 2026, 10:38
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Кировоградщины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Кировоградской области расследуют ДТП со смертельным исходом с участием городского головы Вознесенская Евгения Величко

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщила представитель полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко, передает RegioNews.

По ее словам, авария произошла на автодороге Р-06 "Николаев – Благовещенское".

Водитель автомобиля Toyota Camry, 1988 года рождения, двигаясь в направлении пгт Головановск, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Megane под управлением водителя 1986 года рождения.

В результате столкновения водитель Renault погиб на месте, пассажирка этого автомобиля, 1977 года рождения, получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Городской голова Вознесенска задержан. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения.

В пресс-службе горсовета сообщили, что Величко во время ДТП получил легкие травмы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Что известно о Евгении Величко

Родился 17 октября 1988 года в городе Вознесенске Николаевской области.

Окончил общеобразовательную школу №5 в Вознесенске, Вознесенский колледж по специальности коммерческая деятельность, затем Уманский государственный аграрный университет по специальности экономика и предпринимательство. В 18 лет проходил срочную службу в Вооруженных Силах Украины.

По данным деклараций, Величко задекларировал доход, принадлежащее имущество и наличные активы: семья имеет две квартиры в Вознесенске, земельный участок, дом и несколько транспортных средств.

В 2024 году его заработок составил около 687 714 грн, зарплата в качестве городского головы – в среднем около 30 000 грн ежемесячно после налогообложения.

Семья мэра хранит значительные наличные сбережения – тысячи долларов и евро.

Напомним, 28 января городской голова Вознесенска попал в ДТП во время служебной командировки, в результате которой погиб человек и пострадала женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция мэр Кировоградская область Николаевская область смертельное ДТП Вознесенск
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
30 января 2026, 08:14
На Виннитчине рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево: спасатели деблокировали водителя
29 января 2026, 07:26
Смертельное ДТП в Киевской области: маршрутка "влетела" в Hyundai
28 января 2026, 17:55
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Ровенской области грузовик сбил насмерть пенсионера на велосипеде
30 января 2026, 11:55
Минирование в Киеве: полиция проверяет десятки объектов
30 января 2026, 11:24
На Закарпатье врачу объявили подозрение из-за смерти младенца от травм во время родов
30 января 2026, 11:17
Зеленский прокомментировал новое приглашения Путина на переговоры в Москву
30 января 2026, 11:11
Россияне нанесли ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: возник масштабный пожар
30 января 2026, 10:51
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
30 января 2026, 10:40
Готовили теракты в центре Одессы: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ
30 января 2026, 10:18
Промокшие и замерзшие: двоих украинцев нашли в горах Румынии
30 января 2026, 09:57
Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствия
30 января 2026, 09:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »