29 января 2026, 07:26

На Виннитчине рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево: спасатели деблокировали водителя

29 января 2026, 07:26
Фото: ГСЧС
ДТП произошло утром 28 января вблизи села Лука-Мелешковская Винницкого района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за гололедицы рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали 59-летнего водителя из салона поврежденного автобуса и передали врачам "скорой".

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, вечером 27 января в Николаевской области фура протаранила припаркованную ГАЗель. Водитель микроавтобуса погиб под колесами собственного авто.

