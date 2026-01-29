19:10  29 января
29 января 2026, 19:24

Эвакуационный поезд из Днепропетровской области прибыл в Мукачево: среди пассажиров 12 детей

29 января 2026, 19:24
Фото: ГСЧС Украины
29 января прибыл эвакуационный поезд из Днепропетровской области, которым в Закарпатье эвакуировали мирных жителей

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Всего приехали семь семей внутренне перемещенных лиц – 20 человек, из них 12 детей в возрасте от девяти до 16 лет.

На железнодорожном вокзале в Мукачево переселенцев встретили спасатели. Они помогли семьям с багажом, организовали безопасное сопровождение и обеспечили необходимую координацию по прибытии. Для людей, которые покинули свои дома из-за боевых действий, такая поддержка важна на первых этапах адаптации в новом регионе.

С каждой семьей работали психологи ГСЧС, которые оказывали первичную психологическую помощь и поддержку, особенно детям. Специалисты оценивали эмоциональное состояние эвакуированных и помогали снизить уровень стресса после пережитых событий и переезда на значительное расстояние.

Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения Закарпатской ОВА, после завершения всех организационных процедур семьи доставили к месту временного проживания в городе Хуст.

Ранее сообщалось, в прифронтовой Николаевке в Донецкой области до сих пор находится значительное количество детей, а эвакуационные мероприятия продолжаются в усиленном режиме. Из города регулярно вывозят мирных жителей.

