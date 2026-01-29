Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили жителя Хустщины, пытавшегося незаконно переправить через границу в Румынию жителя Киева

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организатор схемы обещал 27-летнему клиенту помочь обойти контрольный пост во избежание проверки. Дальше маршрут пролегал через реку Тиса.

Стоимость таких "услуг" составила 10 тысяч долларов. Киевлянин должен был заплатить всю сумму после успешного попадания за границу.

Злоумышленника задержали "на горячем". Ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее на Буковине задержали троих мужчин, которые используя антидроновые плащи, пытались попасть в Молдову. Им грозит штраф.