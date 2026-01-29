В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в городе Тетиеве. На малолетнего ребенка напала собака, полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло в одном из дворов многоэтажек. Собака покусала 8-летнего мальчика, когда тот играл на детской площадке. Ребенок был госпитализирован с травмами. Правоохранители начали расследование, ищут предполагаемого владельца собаки.

"В случае, если вы владеете информацией относительно данного события - обращайтесь на спецлинию 102 или в дежурную часть Тетиевского отделения полиции 0 (98) 958 18 93", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в селе Лопатин.