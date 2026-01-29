20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 20:11

Со 2 февраля в Киеве снова открываются школы: как будут выбирать формат обучения

29 января 2026, 20:11
Фото: иллюстративное
Со 2 февраля киевские школы возобновляют образовательный процесс

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Решение принято после оценки состояния учебных заведений и энергосистемы города, учитывая повреждения в результате обстрелов.

Каждая школа самостоятельно будет определять формат обучения – очный, дистанционный или смешанный. При выборе будут учитывать ситуацию с безопасностью, наличие тепла и стабильность электроснабжения.

Опорные школы будут работать по формату, который утвердят педагогические советы. В случае чрезвычайной ситуации обучение оперативно переведут в дистанционный режим.

До 30 января руководители школ должны проинформировать родителей и учеников об избранном формате. Семьи смогут выбрать вариант участия в образовательном процессе, который считают наиболее удобным и безопасным для ребенка.

Ранее сообщалось, из-за вражеских атак 9 и 20 января сотни киевских домов остались без тепла. Сейчас 613 домов все еще ожидают восстановления подачи отопления, и жители обеспокоены задержками в работе теплосетей.

Киев школы обучение образование безопасность КГГА
