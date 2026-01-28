17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 19:20

В Николаевке в Донецкой области остаются более 200 детей: продолжается эвакуация

28 января 2026, 19:20
Фото: с видео/Национальная полиция Украины
Из-за ежедневных обстрелов семьи вынуждены покидать жилье, а тех, кто не может уехать самостоятельно, эвакуирует полиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

На этот раз экипаж "Белый ангел" вместе с полицией Константиновки вывезли из города восемь человек. Среди них трое детей в возрасте от 10 до 17 лет. Самая младшая пассажирка взяла с собой домашнюю кошку по имени Анфиса.

Всех эвакуированных доставили в безопасное место, где они получили помощь и временное убежище. Полицейские призывают жителей не медлить с выездом, ведь эвакуация может спасти жизнь.

Граждан, нуждающихся в помощи с эвакуацией, призывают обращаться по номеру 102. Правоохранители отмечают, что принудительная эвакуация остается единственным безопасным способом вывезти детей и семьи из города, который ежедневно подвергается обстрелам.

Ранее сообщалось, Николай Дзяк, лейтенант медицинской службы ВСУ и известный музыкант днепровской инди-сцены, получил тяжелое ранение на фронте. Несмотря на трехнедельную борьбу медиков, ему не удалось спасти жизнь.

