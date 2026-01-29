Резерв+ временно не будет работать
В пятницу, 30 января, с 00:00 до 02:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться технические работы. В связи с этим украинцам советуют заранее загрузить учетный документ в приложении "Резерв+"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Минобороны.
В течение двух часов в приложении будут временно недоступны услуги и обновление Резерв ID.
"Радим заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа: на главном экране приложения нажмите "+" – "Загрузить PDF", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Резерв+ заработала новая функция. Теперь стать на военный учет можно без ТЦК и медкомиссий.
