Резерв+ временно не будет работать

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 30 января, с 00:00 до 02:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться технические работы. В связи с этим украинцам советуют заранее загрузить учетный документ в приложении "Резерв+"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Минобороны.

В течение двух часов в приложении будут временно недоступны услуги и обновление Резерв ID.

"Радим заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа: на главном экране приложения нажмите "+" – "Загрузить PDF", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Резерв+ заработала новая функция. Теперь стать на военный учет можно без ТЦК и медкомиссий.