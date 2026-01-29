Россияне пытаются прорвать фронт в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Вблизи населенного пункта Дроновка в Донецкой области продолжаются активные бои. Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец и прорвать оборону Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Военные отмечают, что армия врага активно накапливает силы и ресурсы в районе Серебрянского лесничества и города Северск.

Отдельную угрозу представляет развертывание большого количества пунктов управления БпЛА, что усложняет логистику и перемещение украинских подразделений вблизи населенного пункта Дроновка.

В настоящее время переправы осуществляются по замерзшим участкам, преимущественно в ночное время. Малые пехотные группы действуют под прикрытием дронов, используют антитепловизионные плащи и продвигаются через лесополосы и складки рельефа.

В настоящее время 81-я бригада ДШВ продолжает сдерживать наступательный потенциал врага на Славянском направлении.

Как сообщалось, армия РФ практически полностью контролирует Мирноград в Донецкой области. Перед этим Сырский заявлял, что в городе ведутся бои.