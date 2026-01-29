Евакуаційний потяг із Дніпропетровщини прибув до Мукачева: серед пасажирів 12 дітей
29 січня прибув евакуаційний потяг із Дніпропетровської області, яким на Закарпаття евакуювали мирних мешканців
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Загалом приїхали сім родин внутрішньо переміщених осіб – 20 людей, з них 12 дітей віком від дев'яти до 16 років.
На залізничному вокзалі у Мукачеві переселенців зустріли рятувальники. Вони допомогли родинам з багажем, організували безпечний супровід та забезпечили необхідну координацію після прибуття. Для людей, які залишили свої домівки через бойові дії, така підтримка є важливою на перших етапах адаптації в новому регіоні.
З кожною сім'єю працювали психологи ДСНС, які надавали первинну психологічну допомогу та підтримку, особливо дітям. Фахівці оцінювали емоційний стан евакуйованих і допомагали знизити рівень стресу після пережитих подій та переїзду на значну відстань.
Як повідомили у Департаменті соціального захисту населення Закарпатської ОВА, після завершення всіх організаційних процедур родини доправили до місця тимчасового проживання у місті Хуст.
Раніше повідомлялося, в прифронтовій Миколаївці на Донеччині й досі перебуває значна кількість дітей, а евакуаційні заходи тривають у посиленому режимі. З міста регулярно вивозять мирних мешканців.