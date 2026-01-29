19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
17:35  29 січня
На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 19:24

Евакуаційний потяг із Дніпропетровщини прибув до Мукачева: серед пасажирів 12 дітей

29 січня 2026, 19:24
Фото: ДСНС України
29 січня прибув евакуаційний потяг із Дніпропетровської області, яким на Закарпаття евакуювали мирних мешканців

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Загалом приїхали сім родин внутрішньо переміщених осіб – 20 людей, з них 12 дітей віком від дев'яти до 16 років.

На залізничному вокзалі у Мукачеві переселенців зустріли рятувальники. Вони допомогли родинам з багажем, організували безпечний супровід та забезпечили необхідну координацію після прибуття. Для людей, які залишили свої домівки через бойові дії, така підтримка є важливою на перших етапах адаптації в новому регіоні.

З кожною сім'єю працювали психологи ДСНС, які надавали первинну психологічну допомогу та підтримку, особливо дітям. Фахівці оцінювали емоційний стан евакуйованих і допомагали знизити рівень стресу після пережитих подій та переїзду на значну відстань.

Як повідомили у Департаменті соціального захисту населення Закарпатської ОВА, після завершення всіх організаційних процедур родини доправили до місця тимчасового проживання у місті Хуст.

Раніше повідомлялося, в прифронтовій Миколаївці на Донеччині й досі перебуває значна кількість дітей, а евакуаційні заходи тривають у посиленому режимі. З міста регулярно вивозять мирних мешканців.

Закарпаття Мукачево переселенці евакуація поїзд діти
27 січня 2026
07 серпня 2025
