Фото: ГСЧС Кировоградщины

Городской голова Вознесенска попал в ДТП во время служебной командировки, в результате которой погиб человек и пострадала женщина

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Мэр Вознесенска задержан после ДТП в Кировоградской области, в котором погиб мужчина и пострадала женщина.

28 января 2026 года около 16:00 городской голова Вознесенска Евгений Величко находился в служебной командировке на территории Головановского района Кировоградской области. Там он попал в ДТП. Согласно предварительным данным, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

Городской голова Вознесенска Евгений Величко

В результате ДТП один мужчина погиб на месте, еще одна женщина получила травмы и находится под наблюдением медицинского персонала. Обстоятельства происшествия выясняют уполномоченные органы.

Горсовет сообщает, что Евгения Величко задержали и сообщили о подозрении в связи с аварией. Расследование продолжается, полиция и службы работают над установкой всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, 28 января около 15:50 возле села Пушково Головановского района в Кировоградской области произошло столкновение двух легковых автомобилей - в результате ДТП погиб 39-летний мужчина, тело которого спасатели деблокировали из поврежденного авто с помощью электроинструмента.

