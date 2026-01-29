Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский поделился результатами работы Службы безопасности Украины в борьбе против российских операций

Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram, передает RegioNews.

В соцсетях глава государства сообщил, что первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад доложил о деталях деятельности ведомства по обезвреживанию угроз со стороны России.

"Есть хорошие результаты Службы безопасности Украины в противодействии российским операциям против нашего государства, наших людей", – написал Зеленский.

Президент также выразил благодарность сотрудникам СБУ и всем, кто "срывает планы врага и тем самым защищает страну".

По словам главы государства, каждый успех СБУ укрепляет позиции Украины в дипломатических переговорах и приближает "надежный мир".

