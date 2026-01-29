Графики отключения света 30 января: как будут действовать ограничения в пятницу

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Энергетики призывают, когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.

Ранее вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания. В частности, россияне могут нанести удары по энергетике.