Графики отключения света 30 января: как будут действовать ограничения в пятницу
В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Энергетики призывают, когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.
Ранее вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания. В частности, россияне могут нанести удары по энергетике.