19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
17:35  29 января
В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 19:29

Графики отключения света 30 января: как будут действовать ограничения в пятницу

29 января 2026, 19:29
иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Энергетики призывают, когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.

Ранее вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания. В частности, россияне могут нанести удары по энергетике.

Укрэнерго отключения света графики отключения света энергетика война экономика
РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49
Энергетикам удалось сделать невозможное: в Киеве будет больше света
28 января 2026, 22:37
ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования
28 января 2026, 22:09
Мэр Вознесенска задержан после ДТП со смертельным исходом в Кировоградской области
29 января 2026, 19:29
Эвакуационный поезд из Днепропетровской области прибыл в Мукачево: среди пассажиров 12 детей
29 января 2026, 19:24
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
29 января 2026, 19:10
В Ровно задержали 25-летнего нападающего, который тяжело травмировал мужчину в подъезде: розыски продолжались 5 месяцев
29 января 2026, 19:02
В результате атаки Днепропетровщины погибла женщина, 3 раненых: зафиксированы разрушения в 4 районах
29 января 2026, 18:49
В Харьковской области пенсионерка жила на деньги мертвого мужчины
29 января 2026, 18:45
В Харькове 53-летний водитель бетоносмесителя врезался в ВАЗ – пострадали три человека
29 января 2026, 18:22
Круты остались одной из самых травматических вех национально-освободительной борьбы
29 января 2026, 18:21
В Винницкой области под льдом погиб 64-летний мужчина: с ним был 17-летний сын
29 января 2026, 18:01
