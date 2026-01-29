Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Среди погибших – 41-летний Александр Флоринский, уроженец Смелы, который нес службу в спецподразделениях МВД и Нацполиции, начиная с 2014 года, и присутствовал в самых горячих точках полномасштабного вторжения на востоке и юге Украины. У него осталась мать.

36-летний Сергей Сафронов участвовал в многочисленных боевых выездах, в частности в Бахмуте, Счастье, Сватово и Херсоне. Он командовал взводом спецподразделения и оставил после себя родителей, сестру, жену и двух дочерей.

37-летний Владимир Бойко и 22-летний Денис Половинка служили в разных подразделениях полиции, защищая общество и страну. Владимир оставил родителей, жену и шестилетнего сына, а Денис – мать и сестру. Руководство Главного управления Нацполиции в Черкасской области выразило соболезнования родным и близким погибших.

Светлая память героям, отдавших жизнь на службе и защите других.

