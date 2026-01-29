20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 19:49

Самому младшему – 22 года: на Черкасщине простились с четырьмя полицейскими, погибшими при исполнении службы

29 января 2026, 19:49
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Трагическое событие оставило глубокий след в местном сообществе и среди коллег погибших

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Среди погибших – 41-летний Александр Флоринский, уроженец Смелы, который нес службу в спецподразделениях МВД и Нацполиции, начиная с 2014 года, и присутствовал в самых горячих точках полномасштабного вторжения на востоке и юге Украины. У него осталась мать.

36-летний Сергей Сафронов участвовал в многочисленных боевых выездах, в частности в Бахмуте, Счастье, Сватово и Херсоне. Он командовал взводом спецподразделения и оставил после себя родителей, сестру, жену и двух дочерей.

37-летний Владимир Бойко и 22-летний Денис Половинка служили в разных подразделениях полиции, защищая общество и страну. Владимир оставил родителей, жену и шестилетнего сына, а Денис – мать и сестру. Руководство Главного управления Нацполиции в Черкасской области выразило соболезнования родным и близким погибших.

Светлая память героям, отдавших жизнь на службе и защите других.

Напомним, в Одессе состоялась церемония прощания с капитаном полиции Игорем Корниевским, который погиб в Донецкой области во время выполнения служебного задания. Его смерть стала шоком для родных, коллег и побратимов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область полицейский погибшие прощание Нацполиция герои
В Черкасской области мужчина ударил военного ТЦК в шею: что известно
29 января 2026, 15:25
Память не молчит: Ивано-Франковск почтил павших Героев Крут
29 января 2026, 15:05
В Одессе увеличилось количество погибших в результате российской атаки 27 января
29 января 2026, 09:29
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
"Мы прекрасно это понимали и все видели": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал, что ему не нравится в шоу-бизнесе
29 января 2026, 21:35
Пока в Давосе аплодировали "несокрушимости" Зеленского, в Украине в квартирах замерзали люди
29 января 2026, 21:19
У Трампа заявили о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине
29 января 2026, 21:08
Украинская пшеница растет в цене: что происходит
29 января 2026, 20:35
Зеленский отметил успехи СБУ: "Есть хорошие результаты в противодействии российским операциям"
29 января 2026, 20:29
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
29 января 2026, 20:26
Со 2 февраля в Киеве снова открываются школы: как будут выбирать формат обучения
29 января 2026, 20:11
Резерв+ временно не будет работать
29 января 2026, 20:08
Кривой Рог под ударом дронов: одна погибшая, трое раненых, полиция работает на месте
29 января 2026, 19:57
Россияне пытаются прорвать фронт в Донецкой области
29 января 2026, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »