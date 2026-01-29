Украинская пшеница растет в цене: что происходит

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Экспортные закупочные цены на пшеницу в Украине за неделю выросли еще на 100 грн/т. Теперь показатель достигает 10300–10500 грн/т или 212–215$/т на продовольственную пшеницу, а также до 10000–10100 грн/т или 205–206$/т на фуражную пшеницу.

При этом следует отметить, что наблюдается рост экспортного спроса и темпов экспорта. Только за последние 27 дней было экспортировано 420 тысяч тонн пшеницы. По словам аналитиков, прогноз экспорта пшеницы из Украины снижен до 14 млн т (по сравнению с 15,8 млн т в прошлом сезоне) из-за задержки отгрузки в первой половине сезона и высоких цен на украинскую пшеницу.

Напомним, на украинском рынке сои цены стали заметно расти . Пока показатель достигает 425-430 USD/т СРТ и в некоторых случаях озвучивались немного выше.