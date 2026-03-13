Без инженеров Украину сожрут

Если бойцы спасают страну здесь и сейчас, то инженеры своими умными железками спасают не только бойцов, но и будущее страны в среднесрочной перспективе

Когда смотрел кадры, как две высокотехнологичные страны выносят в одни ворота страну религиозного мракобесия и забивания камнями за "неправильность" мыслей, то вспомнилось.

Был недавно на одном событии оборонного характера. Вообще, я в Армии уже ровно 5 месяцев и в очередной раз убеждаюсь, что мне повезло выбрать одно из самых инновационных подразделений Сил обороны. Где за высказанные идеи вознаграждают правом внедрения, а за заинтересованность новым без проблем направляют на встречи с разработчиками и производителями вооружений и военной техники, а также с побратимами, которые имеют такую же тягу к новинкам в мире средств поражений.

Так вот. Слушал я выступления, смотрел презентации, общался в кулуарах с коллегами по пикселю, мультикаму и варану. И лишь убеждался в одной мысли, которую когда-то хорошо сформулировала Мария Берлинская: В стране после воина главным человеком является инженер. Это чистая правда.

Боевая работа лично мне наглядно показала, что, например, дроны всех видов полностью изменили поле боя. Целые рода и виды войск, логика применения ВВТ, военные доктрины и представления, стрелочки на картах и склады хранения, инженерка и взаимодействие – все должно быть пересмотрено в связи с тем, что дроны и логика их применения все больше подстраивают под себя абсолютно все.

На данный момент в килл-зоне не имеют значения ни толщина брони, ни количество накатов стволов на блиндаже, ни ловкость и сила отдельных бойцов, ни слаженность их двоек, четверок и пр. Ты можешь делать любые кульбиты, метко стрелять по-македонски, отжиматься на пальцах 1000 раз и бегать 100-метровку за 9 секунд – дрон тебя догонит и уничтожит.

И это же было уже.

Ловкость лучника тускнела на фоне дальности выстрела ружья.

Индивидуальная выучка кавалериста потеряла смысл в прицеле пулемета.

Толщина брони линкора потеряла значение перед торпедами медленного деревянного биплана.

Поэтому все это исторически нормально и правильно.

То слушал я о новых системах наведения и донаведения на цель, распознавания объекта в ночном небе, элементы искусственного интеллекта в вооружении – и все больше чувствовал, насколько же стране для выживания в дальнейшем нужны именно инженерные мозги. Которые понимают в оптике, волнах, паяльниках, радиоэлектронике, аэродинамике, компьютерах, химии, теормеханике и сопротивлении материалов и т. д.

Если бойцы спасают страну именно здесь и именно сейчас, то инженеры своими умными железяками спасают не только бойцов, но и будущее страны в среднесрочной перспективе.

Собственно, именно это и демонстрирует технологическое превосходство развитых стран над образованием, которое на эволюционном пути повернуло явно не туда.

Я это к чему.

Отдавайте своих детей на любого вида инженерию.

Это не просто уверенное будущее в сфере ОПК в мире, беременном Третьей мировой, но и реальная невыдуманная польза для общества. Не бойтесь тех математик, физик, химий, биоинженерий. Лелейте в детях любовь к наукам точным.

Без умных инженеров Украины не будет. Сожрут.