Зірвався з висоти: у Києві під час робіт на енергооб'єкті загинув рятувальник
На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані
Відновлення УБД без бюрократії: що потрібно знати військовим
25 січня 2026, 14:23

Ford Mustang і мільйони повз декларацію: на Закарпатті депутату повідомили про підозру

25 січня 2026, 14:23
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не задекларував майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень.

Зокрема, він приховав автомобіль Ford Mustang, що перебував у спільній власності подружжя, значний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року депутат придбав Mercedes-Benz за 3,75 млн грн, хоча його офіційно підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів авто було перепродане, а отримані кошти використані на власні потреби. Ці операції у декларації також не відображалися.

Дії посадовця кваліфіковано за:

  • ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської обласної ради та представник партії "Слуга народу" Юрій Соболевський опинився в центрі антикорупційного скандалу. За даними ЗМІ, посадовець може бути причетним до незаконного збагачення та внесення недостовірних даних у декларацію.

23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
