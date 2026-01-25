Ford Mustang і мільйони повз декларацію: на Закарпатті депутату повідомили про підозру

Фото: Прокуратура України

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не задекларував майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень.

Зокрема, він приховав автомобіль Ford Mustang, що перебував у спільній власності подружжя, значний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року депутат придбав Mercedes-Benz за 3,75 млн грн, хоча його офіційно підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів авто було перепродане, а отримані кошти використані на власні потреби. Ці операції у декларації також не відображалися.

Дії посадовця кваліфіковано за:

ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

