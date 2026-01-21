18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
15:39  21 января
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
21 января 2026, 21:55

На Прикарпатье депутат украл более 2,5 миллионов из зарплат учителей

21 января 2026, 21:55
Фото: Нацполиция
В Чехии задержан депутат из Прикарпатья. Оказалось, что он присвоил деньги, которые выделялись на зарплаты учителей

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Чехии задержан депутат Загвоздянского сельского совета, который больше года скрывался от следствия в международном розыске. Как выяснили правоохранители, в 2021-2023 годах мужчина работал бухгалтером сразу в трех учебных заведениях.

Когда он получил доступ к банковским системам школ, он начал систематически подрабатывать платежные сведения. Мужчина насчитывал себе завышенные зарплаты, а деньги на это уходили из зарплатного фонда педагогов. В целом убытки оценили более чем на 2,5 миллиона гривен.

Также депутат фиктивно трудоустроил в лицей свою сестру и брата и по аналогичной схеме незаконно начислял им зарплату, которой распоряжался сам.

"Схему разоблачили в апреле 2023 года, после чего депутат нелегально уехал за границу. 8 декабря 2025 года его экстрадировали в Украину. В настоящее время он находится под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в воинской части в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивных выплат более чем на 15,5 млн грн. По предварительным данным, часть подразделения временно находится в Донецкой области, однако в документах значатся военные, фактически проживающие в Киевской области.

