Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина работал в сфере ремонта машин и знал, что автомобили поступили от благотворителей как гуманитарная помощь для ВСУ. Несмотря на это, он решил заработать и продал транспорт посторонним. Общая сумма нелегальных продаж составила 680 тысяч гривен.

Следователи сообщили 25-летнему фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК (продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в значительном размере в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области разоблачили хищения на закупке дронов для войска. О подозрении сообщили чиновнику поселкового совета.