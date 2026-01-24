12:53  24 января
На Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб двухмесячный ребенок, есть пострадавшие
14:17  24 января
Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин
12:24  24 января
Бросил коктейль Молотова в квартиру: на Житомирщине мужчина пытался сжечь женщину с ребенком
24 января 2026, 18:34

На Закарпатье ремонтника авто задержали на продаже гуманитарных машин для ВСУ

24 января 2026, 18:34
Фото: полиция
Полиция Ужгорода разоблачила жителя села Малый Березный, продававшего автомобили, предназначенные для ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина работал в сфере ремонта машин и знал, что автомобили поступили от благотворителей как гуманитарная помощь для ВСУ. Несмотря на это, он решил заработать и продал транспорт посторонним. Общая сумма нелегальных продаж составила 680 тысяч гривен.

Следователи сообщили 25-летнему фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК (продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в значительном размере в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области разоблачили хищения на закупке дронов для войска. О подозрении сообщили чиновнику поселкового совета.

Закарпатье злоумышленник задержание ВСУ автомобили гуманитарные автомобили
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
