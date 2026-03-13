Квартиры, паркоместо, дорогая иномарка: НАПК начало проверку в отношении руководителя Одесской прокуратуры
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни руководителя Одесской областной прокуратуры Андрея Сватка. Это произошло после расследования журналистов
Об этом сообщает Bihus.Info, передает RegioNews.
Журналисты Bihus.Info выяснили, что главный прокурор Одесской области Андрей Сваток и его жена приобрели две квартиры, паркоместо и Range Rover по ценам значительно ниже рыночных. В частности, квартиру в столице им продали вроде бы с дисконтом почти в 50%.
После публикации сюжета юристы обратились в Национальное агентство по вопросам коррупции с заявлением о возможном несоответствии уровня жизни прокурора имеющимся у него и его семье доходам. Известно, что НАПК начало проверку.
"Если информация подтвердится, то установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации. В случае выявления по результатам мониторинга образа жизни признаков коррупционного правонарушения, НАПК проинформирует о них соответствующие органы", - говорят журналисты.
