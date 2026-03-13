Квартиры, паркоместо, дорогая иномарка: НАПК начало проверку в отношении руководителя Одесской прокуратуры

Журналисты Bihus.Info выяснили, что главный прокурор Одесской области Андрей Сваток и его жена приобрели две квартиры, паркоместо и Range Rover по ценам значительно ниже рыночных. В частности, квартиру в столице им продали вроде бы с дисконтом почти в 50%.

После публикации сюжета юристы обратились в Национальное агентство по вопросам коррупции с заявлением о возможном несоответствии уровня жизни прокурора имеющимся у него и его семье доходам. Известно, что НАПК начало проверку.

"Если информация подтвердится, то установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации. В случае выявления по результатам мониторинга образа жизни признаков коррупционного правонарушения, НАПК проинформирует о них соответствующие органы", - говорят журналисты.

