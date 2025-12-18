08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
18 декабря 2025, 09:48

Смертельное ДТП во Львовской области: минивэн столкнулся с микроавтобусом

18 декабря 2025, 09:48
Фото: Национальная полиция
На Львовщине в результате столкновения с микроавтобусом погиб водитель минивэна – полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 17 декабря около 07:30 на автодороге "Стрый-Тернополь".

По предварительным данным, 35-летний водитель минивэна Peugeot Partner столкнулся с микроавтобусом под управлением 50-летнего жителя Ивано-Франковской области.

В результате аварии водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

По факту ДТП полиция Львовской области открыла уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ровенской области произошло тройное ДТП. 24-летний водитель BMW, обгоняя другой автомобиль, пересек сплошную полосу и выехал на встречную, где сначала столкнулся с Volkswagen Tiguan, а затем со встречным Hyundai Kona, за рулем которого была 40-летняя женщина. В результате аварии водителя и пассажирку BMW, а также водитель Hyundai госпитализировали с травмами.

"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
