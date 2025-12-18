Смертельное ДТП во Львовской области: минивэн столкнулся с микроавтобусом

Фото: Национальная полиция

На Львовщине в результате столкновения с микроавтобусом погиб водитель минивэна – полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 17 декабря около 07:30 на автодороге "Стрый-Тернополь".

По предварительным данным, 35-летний водитель минивэна Peugeot Partner столкнулся с микроавтобусом под управлением 50-летнего жителя Ивано-Франковской области.

В результате аварии водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

По факту ДТП полиция Львовской области открыла уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

