16:44  18 грудня
У Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття
16:35  18 грудня
Під Дніпром студенти випадково знайшли унікальний артефакт
14:35  18 грудня
На Прикарпатті патрульний за 10 тисяч"не помітив ДТП"
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 21:35

36-річний закарпатець намагався провезти 10 ящиків цигарок на 300 тис. грн: що загрожує водієві

18 грудня 2025, 21:35
Читайте также на русском языке
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Читайте также
на русском языке

Прикордонники виявили та вилучили 10 ящиків цигарок без акцизних марок. Незаконний товар перевозив 36-річний місцевий житель у мікроавтобусі

Інформацію оприлюднили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Мікроавтобус "Рено" зупинили всього за 150 метрів від державного кордону. Під час огляду автомобіля серед харчових продуктів та алкогольних напоїв прикордонники виявили 10 ящиків цигарок без марок акцизного податку України. Загалом вилучили близько п'яти тисяч пачок. Орієнтовна вартість товару становить 300 тисяч гривень.

За чинним законодавством, відповідно до статті 204 Кримінального кодексу України, чоловікові може загрожувати штраф до 170 тисяч гривень. Крім цього, передбачена конфіскація та знищення незаконно виготовлених чи ввезених товарів.

Наразі прикордонники офіційно вилучили контрафактні цигарки.

Раніше повідомлялося про виявлення підозрілого пакунку біля кордону на Волині. За попередньою інформацією, він міг стати частиною спроби переправити товар до ЄС незвичайним способом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття прикордонники контрабанда сигарети акциз мікроавтобус
Смертельна ДТП на Львівщині: мінівен зіткнувся з мікроавтобусом
18 грудня 2025, 09:48
На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина
17 грудня 2025, 15:27
До Румунії через Тису за $10 тисяч: на Закарпатті затримали переправника з клієнтами
17 грудня 2025, 14:32
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
На Київщині потяг збив 17-річного юнака: подробиці трагедії
18 грудня 2025, 21:52
Вдова Михайла Клименка вперше звернулася до фанів гурту ADAM після похорону чоловіка
18 грудня 2025, 21:43
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
18 грудня 2025, 20:55
У Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку
18 грудня 2025, 20:15
Понад 660 тисяч ФОПів потраплять під 20% ПДВ – законопроєкт Мінфіну
18 грудня 2025, 19:41
На Рівненщині суд виніс вирок 44-річному чоловіку за незаконне зберігання боєприпасів
18 грудня 2025, 19:28
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18 грудня 2025, 19:02
19 грудня світло відключатимуть у більшості регіонів, – Укренерго
18 грудня 2025, 18:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »