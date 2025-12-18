Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Прикордонники виявили та вилучили 10 ящиків цигарок без акцизних марок. Незаконний товар перевозив 36-річний місцевий житель у мікроавтобусі

Інформацію оприлюднили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Мікроавтобус "Рено" зупинили всього за 150 метрів від державного кордону. Під час огляду автомобіля серед харчових продуктів та алкогольних напоїв прикордонники виявили 10 ящиків цигарок без марок акцизного податку України. Загалом вилучили близько п'яти тисяч пачок. Орієнтовна вартість товару становить 300 тисяч гривень.

За чинним законодавством, відповідно до статті 204 Кримінального кодексу України, чоловікові може загрожувати штраф до 170 тисяч гривень. Крім цього, передбачена конфіскація та знищення незаконно виготовлених чи ввезених товарів.

Наразі прикордонники офіційно вилучили контрафактні цигарки.

Раніше повідомлялося про виявлення підозрілого пакунку біля кордону на Волині. За попередньою інформацією, він міг стати частиною спроби переправити товар до ЄС незвичайним способом.