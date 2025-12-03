На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося переплыть Тису и попасть в Румынию

иллюстративное фото: из открытых источников

В Закарпатской области пограничники задержали нарушителя границы и ее переправителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Сначала пограничники за 5 метров до государственной границы задержал 29-летнего жителя Запорожской области, пытавшегося преодолеть реку Тиса и попасть в Румынию.

Замерзшего "плавателя", едва не погибшего от переохлаждения, пограничники доставили в подразделение. Мужчина признался, что воспользовался услугами переправителя из Закарпатья, доставившего его в приграничье. В течение двух дней житель Запорожской области скрывался в частном доме, а затем отправился по указанному маршруту через реку.

За "услуги" он заплатил переправителю 11 000 долларов США.

Беглецу грозит штраф, тогда как организатору незаконной схемы – лишение свободы.

Как сообщалось, в начале декабря двоих жителей Закарпатья задержали за переправку лиц через границу. Свои "услуги" они оценили в 7 тысяч долларов США.