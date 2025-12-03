14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 17:31

На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося переплыть Тису и попасть в Румынию

иллюстративное фото: из открытых источников
В Закарпатской области пограничники задержали нарушителя границы и ее переправителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Сначала пограничники за 5 метров до государственной границы задержал 29-летнего жителя Запорожской области, пытавшегося преодолеть реку Тиса и попасть в Румынию.

Замерзшего "плавателя", едва не погибшего от переохлаждения, пограничники доставили в подразделение. Мужчина признался, что воспользовался услугами переправителя из Закарпатья, доставившего его в приграничье. В течение двух дней житель Запорожской области скрывался в частном доме, а затем отправился по указанному маршруту через реку.

За "услуги" он заплатил переправителю 11 000 долларов США.

Беглецу грозит штраф, тогда как организатору незаконной схемы – лишение свободы.

Как сообщалось, в начале декабря двоих жителей Закарпатья задержали за переправку лиц через границу. Свои "услуги" они оценили в 7 тысяч долларов США.

Закарпатье ГПСУ побег за границу Румыния Тиса
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
07 августа 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
