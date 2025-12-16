В Киеве и других городах: Нацполиция разоблачила сеть call-центров, укравших у граждан ЕС более 50 миллионов

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили преступную организацию, работавшую в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. Они звонили по телефону гражданам ЕС, притворяясь работниками банковских учреждений или правоохранительных органов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники сообщали потерпевшим якобы об изломе банковских счетов или попытках незаконно оформить кредит. Далее они уговаривали людей для "спасения денег" перевести все на так называемые безопасные счета, купить криптовалюту или обналичить курьеров.

В некоторых случаях потерпевших заставляли устанавливать программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам. Благодаря этому аферисты могли полностью контролировать их банковские счета. Известно о по меньшей мере 47 пострадавших, у которых в общей сложности украли более 50 миллионов гривен.

"Чтобы избежать языкового барьера и повысить уровень доверия, к работе в call-центрах привлекали носителей соответствующих языков - граждан иностранных государств, которые общались с пострадавшими без акцента и заранее подготовленными сценариями" - рассказали в полиции.

Соорганизаторы и пять активных исполнителей задержаны. Им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть колл-центров в Чернигове и Киеве, через которые обманули украинцев более чем на 100 миллионов гривен.