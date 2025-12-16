Фото: иллюстративное

передает RegioNews.

В Царичанке 38-летняя женщина подозревается в мошенничестве с использованием персональных данных своих родителей. Согласно информации полиции Днепропетровской области, она в течение октября 2023 - января 2024 годов оформляла онлайн-кредиты на их имена без их ведома.

Установлено, что подозреваемая фотографировала паспорта, идентификационные коды и банковские карточки родителей, хранила эту конфиденциальную информацию в собственном телефоне и использовала ее для подачи заявок на кредит в небанковских финансовых учреждениях. После получения средств на счета родственников женщина перечисляла деньги на собственную карточку и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Согласно данным следствия, действия подозреваемой квалифицируют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: незаконный сбор, хранение и использование персональных данных (ч. 1 и ч. 2 ст. 182), несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем (ч. 1 и ч. 2 ст. 361) и мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190).

Полиция сообщила, что досудебное расследование продолжается.

