15:16  16 декабря
В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 18:23

На Днепропетровщине 38-летняя женщина оформляла онлайн-кредиты на родителей без их ведома

16 декабря 2025, 18:23
Фото: иллюстративное
Жительница Царичанки подозревается в мошенничестве с онлайн-кредитами на имена собственных родителей

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Царичанке 38-летняя женщина подозревается в мошенничестве с использованием персональных данных своих родителей. Согласно информации полиции Днепропетровской области, она в течение октября 2023 - января 2024 годов оформляла онлайн-кредиты на их имена без их ведома.

Установлено, что подозреваемая фотографировала паспорта, идентификационные коды и банковские карточки родителей, хранила эту конфиденциальную информацию в собственном телефоне и использовала ее для подачи заявок на кредит в небанковских финансовых учреждениях. После получения средств на счета родственников женщина перечисляла деньги на собственную карточку и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Согласно данным следствия, действия подозреваемой квалифицируют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: незаконный сбор, хранение и использование персональных данных (ч. 1 и ч. 2 ст. 182), несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем (ч. 1 и ч. 2 ст. 361) и мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190).

Полиция сообщила, что досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, на Буковине посредством серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен - аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".

Днепропетровская область онлайн-кредит мошенничество персональные данные банковские данные
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
