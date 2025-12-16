Фото: иллюстративное

Графики отключений электроэнергии для людей и промышленных предприятий будут сокращены

Об этом идет речь в публикации премьер-министра Украины Юлии Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, правительство провело совещание с председателями областных военно-гражданских администраций, посвященное выполнению решения о пересмотре списков объектов критической инфраструктуры. В результате проверки удалось осовободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это позволит сократить продолжительность плановых отключений для всех категорий потребителей.

Во время пересмотра из списков исключили две категории: потребителей с мощностью менее 100 кВт и объекты, к которым подключен ряд других потребителей. Это сделано для обеспечения более справедливого распределения электроэнергии. Потребители сопутствующей нагрузки, не относящиеся к критически важным, теперь будут подпадать под общие графики отключений.

Отмечено, что изменения не касаются опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Минэнерго совместно с Госэнергонадзором получили поручение контролировать исполнение этого решения на местах.

Таким образом, сокращение графиков отключений имеет целью уменьшить дискомфорт для населения и поддержать стабильную работу промышленных предприятий. Новые изменения могут стать заметны уже в ближайшие недели, в зависимости от погодных условий и объема нагрузки на электросети.

Напомним, после массированной российской атаки Одесса три дня оставалась практически без мобильной связи из-за экстренных отключений электроэнергии – работало лишь 30% сети.