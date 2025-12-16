Фото: Днепропетровская ОВА

Никопольщина подверглась новым атакам, враг применил FPV-дроны и артиллерию. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня Никопольщина подверглась новым атакам со стороны российских сил. Основным средством поражения враг использовал FPV-дроны, а несколько раз целенаправленно обстрелял районы артиллерией. Под ударами оказались Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады.

FPV-дроны и артиллерия повредили здания и предприятия

В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры, промышленное предприятие, автозаправочная станция, два частных дома, хозяйственные сооружения, а также недействующий дом и автомобиль. В Грушевской громаде на Криворожье FPV-дроны также нанесли точечные удары.

Согласно предварительной информации обошлось без погибших и пострадавших среди гражданского населения. Правоохранители и местные власти работают над оценкой нанесенного ущерба и координацией восстановительных работ.

Местные жители призывают соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных объектах или летательных аппаратах, которые могут представлять угрозу.

Ранее сообщалось, ночью 16 декабря российские войска нанесли массированный удар по Одесщине десятками ударных беспилотников, попав в гражданскую инфраструктуру региона.