15:16  16 декабря
В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 18:44

Агрессор атаковал Никопольский район в Днепропетровской области: что известно о последствиях

16 декабря 2025, 18:44
Фото: Днепропетровская ОВА
Никопольщина подверглась новым атакам, враг применил FPV-дроны и артиллерию. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня Никопольщина подверглась новым атакам со стороны российских сил. Основным средством поражения враг использовал FPV-дроны, а несколько раз целенаправленно обстрелял районы артиллерией. Под ударами оказались Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады.

FPV-дроны и артиллерия повредили здания и предприятия

В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры, промышленное предприятие, автозаправочная станция, два частных дома, хозяйственные сооружения, а также недействующий дом и автомобиль. В Грушевской громаде на Криворожье FPV-дроны также нанесли точечные удары.

Согласно предварительной информации обошлось без погибших и пострадавших среди гражданского населения. Правоохранители и местные власти работают над оценкой нанесенного ущерба и координацией восстановительных работ.

Местные жители призывают соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных объектах или летательных аппаратах, которые могут представлять угрозу.

Ранее сообщалось, ночью 16 декабря российские войска нанесли массированный удар по Одесщине десятками ударных беспилотников, попав в гражданскую инфраструктуру региона.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
