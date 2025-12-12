Фото: Нацполіція

На Закарпатті судили чоловіка, який вбив 53-річну співмешканку. Це сталось через ревнощі

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Трагедія трапилась у травні минулого року в селі Довге. 28-річна жінка звернулась до поліції та повідомила, що з будинку знайомого чує крики матері. На місці поліцейські знайшли тіло жінки з численними ножовими пораненнями. На місці правоохоронці одразу затримали її 51-річного співмешканка, який поводився неадекватно та мав ніж у руках.

Як з'ясувалось, між ними сталась сварка в будинку спільного знайомого. Конфлікт був через ревнощі. П'яний чоловік схопив ніж та почав завдавати ударів жінці. Від поранень вона померла на місці.

"На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд ухвалив рішення про призначення зловмисникові максимального терміну покарання за інкримінованою йому статтею — 15 років позбавлення волі. Окрім цього, засудженого зобов’язали відшкодувати родині загиблої один мільйон гривень моральної шкоди", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік постане перед судом за вбивство 50-річної дружини ударом ножем. Подія сталася 25 жовтня. Досудове розслідування завершено. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.